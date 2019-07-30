Официальный представитель российского МИД выступила с жёсткой критикой предложения украинской администрации, сообщает DEITA.RU.

Мария Захарова написала на своём страничке в социальной сети Facebook о том, что идея Киева создать русскоязычный канал на Украине, граничит с безумием.

Напомним, что ранее подобную идею выдвигал помощник Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Замглавы администрации президента говорил, что такой канал мог бы способствовать переходу на украинскую сторону жителей Донбасса.

Захарова же отметила, что происходящее на Украине больше напоминает библейскую притчу, чем реальные события.

Дмитрий Шевченко