Захарова раскрыла, за что преследуют российские СМИ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что российские СМИ в Прибалтике преследуются за историческую правду, сообщает DEITA.RU.

В своем аккаунте Facebook Мария Захарова прикрепила ссылку на публикацию о выставке архивных документов, которые свидетельствуют о преступлениях эстонских карателей.

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ - за историческую правду», - прокомментировала Мария Захарова.

Ранее, на полях Восточного экономического форума, Мария Захарова назвала социальные сети угрозой миру традиционных средств массовой информации. По мнению Захаровой, социальные сети уже стали альтернативой СМИ из западного мекйнстрима. «И тут же все, кто занимался их раскруткой, забили в набат и стали думать, как бы их ограничить и поставить под контроль. Потому что они стали действительно угрожать вот этому самому миру традиционных средств массовой информации, которые являются неотъемлемой частью западного мейнстрима, и угрожать серьезно», - заявила официальный представитель МИД России.

Дмитрий Санников