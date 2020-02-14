Захарова рассказала о "порванной" Украине

Мария Захарова рассказала в интервью "Комсомольской правде", что Украина находится в процессе развала, сообщает DEITA.RU.

По мнению официального представителя МИД России, украинская государственность буквально трещит по швам и в стране "уже всё порвано". В этой ситуации, по словам Захаровой, Украине не светит никакого прорыва, который мог бы обеспечить ей выход из политического и экономического кризиса.

Захарова также отметила, что плачевное положение Украины является прямым следствием того, что несколько лет назад украинский народ купился на лозунги революционеров, посеявших в стране смуту.