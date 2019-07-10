Звезда Playboy и бывшая чиновница рассказала, что планирует раздеваться для мужчин и дальше, сообщает DEITA.RU.



Жительница Тюмени Анна Ануфриева, которая уволилась с госслужбы из-за обнаженной фотосессии для мужского журнала, рассказала о планах на будущее. Девушка дала интервью «Ура.ру».

Звезда мужского журнала рассказала, что во время обнаженной фотосессии ничего не стеснялась. Дискомфорта она также не ощущала. Уйти с госслужбы, кстати, ее никто не заставлял - это был зов сердца.

Девушка сказала, что хочет стать моделью или фотографом. «Захочу — разденусь», – ответила она на вопрос о том, будут ли еще голые фотосессии.

Елена Миронова