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Захватчик банка в Москве хотел встретиться с Ольгой Бузовой

Бузова

Задержанный сделал заявление во время допроса

Захватчик отделения Альфа-банка в Москве сделал признание во время допроса, признав вину в содеянном, сообщает ИА DEITA.RU.

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого, где мужчина признал вину в содеянном и пояснил, для чего он захватил заложников. Так, мужчина сказал, что хотел узнать правду, отвечая на вопрос следователя, зачем он захватил заложников.

Напомним, что накануне в заложники были взяты шесть человек в отделении Альфа-банка. Среди них сотрудники кредитной организации, техперсонал и обычный гражданин. Во время удержания людей мужчина выдвигал различные требования в том числе он хотел встретиться с Ольгой Бузовой.

Согласно УК РФ мужчине грозит до 30 лет лишения свободы. По данным СМИ, у него уже есть судимость по 161 и 166 статьям УК РФ, а также его долги превышают 1,8 млн рублей.

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