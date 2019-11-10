«Захватят за два дня»: Китайские СМИ оценили оборону России

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область за двое суток. Так оборону самой западной области нашей страны оценил китайский портал Eastday.com

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер написал в своем докладе, что условное нападение России на Прибалтику «будет стоить» ей Калининградской области.

По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, этот план был информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета Североатлантического альянса.

«Подтекст очевиден - психологическое давление на калининградцев. Однако когда они войдут в область, им придется там сидеть до полной капитуляции, так как места откуда они вошли, станут пустыней очень быстро», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников



