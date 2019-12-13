«Займите у кого-нибудь» — частная клиника разгневала женщину

Первичный прием врача в 30 тысяч рублей возмутил жительницу Владивостока, сообщает DEITA.RU. Своей грустной историей она поделилась в паблике revizor_vdk.

По словам женщины, она пришла на первичный прием к гинекологу-эндокринологу в одну из частных клиник дальневосточной столицы. Отдельно она обратила внимание на то, что серьезных проблем у нее никогда не было. «Была консультация. Врач сказала: возьмёт несколько анализов, суммы не озвучивала, все просто сделала. После чего сказала зайти в процедурный кабинет и сдать кровь, проговорила несколько анализов. Я пошла, далее отправили на кассу, где мне выставили счёт в 28,9 тысячи рублей. Я мягко говоря так растерялась, что даже ответить им не могла. Начала выяснять, что приём врача — 11420 только обошёлся, хотя по телефону озвучили — 2,7 тысячи рублей. Про то, что все манипуляции, которые делала доктор, стоят таких денег, мне не говорили. Просто сделали и поставили перед фактом. Я отказалась от анализов, так как денег не было, на что мне медсестра сказала: «Ну, займите у кого-нибудь». С горем пополам они согласились отмерить анализы, пришлось заплатить за приём врача. Мне не понятно, сейчас реально такая стоимость услуг?» — задается вопросом женщина.

В паблике тут же ответили на вопрос взволнованной гражданки, что да, это на данный момент такие цены в частных клиниках.

«У вас прописан прием врача 2,7 тысячи, читайте чек внимательнее. На кольпоскопию цена адекватная».

«Я здесь лечилась, операцию делала. Весь комплекс услуг обошёлся 56 тысяч».

«Какая одинаковая история повторяется. Была и я на приёме у гинеколога-эндокринолога в этой клинике. На кассе заплатила 9 тысяч за прием/кольпо/фемофлор/впч. Это еще ладно… А то, что врач выписала мне анализов крови еще на 10 тысяч рублей сверху. И все это хотя я пришла без жалоб, на плановый прием... Кровь на биохимию, гормоны, витамины... для профилактики что ли, но это все как недёшево стоит…».

Екатерина Брязгунова



