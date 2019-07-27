Теперь российским микрофинансовым организациям запрещено выдавать людям кредит, если залогом должно стать жилье или доля на имущество, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Совфед принял такой закон окончательно. Граждане, берущие кредит, не должны остаться без жилья из-за этого, даже если не выплатят долг. МФО больше не смогут поживиться за счет попавших в трудную ситуацию граждан, права которых государство и призвано защищать.

Также теперь начнет действовать такая норма: создавать микрофинансовую организацию можно с капиталом от 5 миллионов рублей. Предыдущее правило про капитал от 10 тысяч для создания МФО отменено.

Анастасия Туркова