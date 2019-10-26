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«Закинь орлу на мобилу» - редкая птица разорила российских ученых

Степной орел

Российские орнитологи просят граждан «помочь рублем», чтобы возобновить работы программы по отслеживанию перемещения редких степных орлов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в сибирском реабилитационном центре для диких животных, ученые учреждения повесили на пятнадцать орлов специальные отслеживающие датчиков, которые докладывают специалистам о местоположении птиц с помощью смс-сообщений. Это стало возможно благодаря внедрению в устройства самые обычные сим-карты одного из российских операторов связи.  

«Все было хорошо до тех пор, пока одна из птиц не залетела на территорию Ирана. «Общение» самки орла с российскими учеными по роумингу обошлось учреждению почти в двести пятьдесят тысяч рублей», - поясняют сотрудники Центра.

Указанная сумма быстро исчерпала бюджет программы и вогнала организацию в долги. Чтобы продолжить мониторинг за зимовкой редких птиц, ученые решили попросить помощи у россиян.

На сайте организации сказано, что сегодня, благодаря неравнодушию граждан к проблеме исчезновения редчайших орлов, было собрано около двухсот тысяч рублей.

Правда, судя по реакции россиян в социальных сетях, далеко не все граждане с воодушевлением восприняли призыв ученых о помощи.

«Всем российским народом сначала собираем на лечение детей, потом на смс орлам, а где же наше государство? А государство в этот момент по карманам банкноты распихивает», «Даже птицы улетают из этой страны, да ещё и на бабки кидают», «Только в России орел может проговорить годовой бюджет», - комментируют новость интернет-пользователи.

Екатерина Цой

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