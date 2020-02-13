Заключенные сделают владивостокцев сидельцами

ГУФСИН поставит несколько новых лавочек, скамей и урн около остановок, а также в скверах, парках и других местах отдыха горожан, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, заключенные приморцы сделают 143 лавки и более 50 урн для тех мест, которые уже нуждаются в обновлении. По словам представителя мэрии, это будет соответствовать задаче, которую еще год назад поставил перед профильными специалистами глава приморской столицы Олег Гуменюк.

В профильном управлении города заявили о том, что в прошлом году благодаря сотрудничеству с ГУФСИН удалось закупить и установить 180 скамеек и почти 200 урн. Работы продолжатся и в этом году.

Напомним, что специалисты принимают заявки через страницы мэрии в соцсетях. Горожане могут выразить свои пожелания и оставить заявки о том, где ремонт необходим.

«Это делается для того, чтобы ожидать автобус, а также отдыхать в городских условиях для жителей города было более комфортно и приятно», - подчеркнули специалисты.