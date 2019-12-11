Заключенных перевезут поближе к их городам

Правила содержания заключенных меняют в России, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон об изменении правил содержания заключенных в тюрьмах. Об этом сообщается на официальном сайте ГД РФ.

Если закон выдержит все чтения, то заключенным разрешат выбирать исправительное учреждение ближе к месту их регистрации. Также осуществить переезд можно будет ближе к месту прописки родственников: жены/мужа, родителей, детей, усыновителей, братьев/сестер, бабушек/дедушек, внуков.

Перевод будет возможен только в том случае, если в выбранной колонии будут свободные места.

Елена Миронова