Не так давно принятый закон о возможности родственников пройти к близкому в реанимацию может противоречить действующим законодательным нормам, сообщает DEITA.RU. Этот вопрос разбирала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Совфед одобрил закон, позволяющий родственникам посещать близких в реанимации, но общий порядок посещения не отрегулирован. Но дело в том, что посещение, особенно для матерей посещение ребенка и так было разрешено по статье 323-ФЗ, вплоть до возможности находиться рядом круглосуточно.

Новый закон, если принять его вместе с действующим даст сбой из-за фразы "в соответствии с порядком, разработанном органом исполнительной власти". Это означает, что закон в определенных условиях может подействовать наоборот, и матери не смогут находиться с детьми, как раньше: круглосуточное пребывание рядом и посещение – разные вещи. Особенно если посещать можно будет по регламенту, который разработает ФОИВ.

Голикова пообещала изучить ситуацию с разных сторон и не допустить подобных диссонансов.

Анастасия Туркова