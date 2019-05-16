Прервать беременность запретили даже после изнасилования, сообщает DEITA.RU.



Закон, который запрещает прерывание беременности, приняли в американском штате Алабама. Как заявила в своем «Твиттер» губернатор штата Кей Айви, прерывать беременность теперь запрещено даже в случае изнасилования и инцеста.

По словам Кей Айви, этот закон носит название «Об охране человеческой жизни». Это свидетельство глубокой веры населения штата в ценность жизни каждого. Во время голосования 25 голосов было за и только шесть - против. В нижней палате за принятие такого запрета выступили 74 человека против трех.

Такой закон предусматривает уголовное наказание для врачей, которые пойдут на такое преступление. Делать аборт можно только в одном случае: серьезная угроза жизни женщины в родах.

Отметим, что вопрос на запреты абортов в России обсуждается уже несколько лет. Те, кто выступает за полный запрет на прерывание беременности, утверждают: это поможет сохранить жизни, а также заставит мужчин и женщин быть более ответственными. Противники инициативы отмечают, что запрет обернется жуткими последствиями: вплоть до подпольных операций.

Елена Миронова