Закон научит население собирать грибы и шишки

В областную думу Магаданской области внесли на рассмотрение законопроект, который очень позабавил местных жителей, сообщает DEITA.RU.

Так, новый документ носит название «О регулировании лесных отношений» и регламентирует сбор грибов, шишек, ягод и березового сока для жителей Колымы.

Местное издание «Весьма» уже успело оставить несколько цитат из указанного проекта – комментарии тут будут излишни.

«Заготовка грибов осуществляется путем срезания их ножом у основания гриба или осторожного выкручивания без нарушения лесной подстилки», «Заготовка березового сока осуществляется на участках спелого леса до распускания листьев на березе путем подсочки», «Сбор лекарственных растений осуществляется в зависимости от оптимального накопления в них биологически активных веществ».

Пока нет ни слова о том, будет ли такой «полезный» документ принят официально.

Александра Маслова