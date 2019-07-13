Комитет по бюджету внес в Государственную Думу законопроект о корректировке демпфера на топливо, сообщает DEITA.RU.

Демпфирующий механизм фактически представляет собой компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. За то, что бензин и солярку продают в России, а не вывозят за границу, нефтяным магнатам предлагают вновь доплачивать деньги.

Накануне, 10 июля, Государственная Дума вернула на доработку поправки правительства о корректировке демпфера на бензин и дизельное топливо. Как пояснил спикер российского парламента Вячеслав Володин, это связано с нарушением процедуры внесения документа.

По мнению Минфина, скорректированный демпфер по бензину и дизельному топливу должен вступить в силу «задним числом», с 1 июля. А демпфер на керосин - для стабилизации ситуации с ценами на авиабилеты - вводится с 1 августа.

Дмитрий Санников

