Закон о чипировании принят в Приморье

В среду, 27 мая, приморские парламентарии сразу в трех чтениях приняли новый закон, позволяющий организовать в Приморье добровольную маркировку домашних животных, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект приморским парламентария представила заместитель руководителя Государственной ветеринарной инспекции Анна Уманец. Она рассказала, что дополнительных средств на реализацию закона не потребуется, потому что услуга прописана в прейскуранте ветеринарной инспекции.

Провести чипирование домашнего питомца приморцы смогут обратившись в ветеринарную службу, где животное получит бирку или чип, на котором будет хранится информация о владельце животного. Данные мероприятия позволят гражданам быстрее находить своих домашних питомцев, а также позволят владельцам получать всю необходимую документацию в режиме онлайн, с помощью единого банка данных. Вся информация о питомце будет размещена в российскую систему учета животных.

Краевой законопроект был разработан в рамках реализации федерального законодательства.

Она подчеркнула, что маркировка домашних питомцев позволит ускорить процесс поиска потерявшихся животных, в чипе или на марке будет содержаться вся информация о питомце, как имя владельца, место его проживание и другая. Отдельно она подчеркнула, что это поспособствует ветеринарной безопасности, так как источники заражения будут определяться быстрее.

Заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев сообщил, что законопроект был рассмотрен на комитете в трех чтениях и рекомендован к принятию на заседании Законодательного Собрания Приморья. Парламентарии приняли новый закон о чипировании сразу в трех чтениях.