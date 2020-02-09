Закон о дальневосточных овощах рождается в Госдуме

Законопроект о развитии сельского хозяйства на территории Дальнего Востока может быть разработан в Государственной Думе, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению депутата Госдумы от Хабаровского края Ивана Пиляева, зависимость от импорта — это бомба замедленного действия, а государственные вложения в сельскохозяйственную отрасль — это вклад в продовольственную безопасность. «Сейчас с такой экономической политикой мы лишены не только доступного здорового питания, но и в результате внешних факторов оставляем сумасшедшие деньги на продукцию сомнительного качества. Поэтому сейчас запрашиваем информацию, выявленные нарушения должны будут пресечены вне всяких сомнений. Данная ситуация и полученные материалы лягут в основу законопроекта о развитии сельского хозяйства на территории ДФО, цель которого создать условия для стимулирования и развития фермерских хозяйств», - прокомментировал DVHAB.RU Иван Пиляев.

Ранее депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрели поправки в два закона, которые упростят иностранцам получать визы для работы на предприятиях резидентов ТОР и СПВ. Предполагается, что иностранцы смогут быстрее и на три года получать рабочие визы, если у них будут заключены трудовые договора с предприятиями, работающими на территориях опережающего развития и резидентами свободного порта Владивосток.

Законопроект был принят большинство депутатов, не голосовали за него фракция ЛДПР, в том числе экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Андрейченко. Перед голосованием народный избранник негативно высказался за закон и заявил, что закон увеличит приток иностранной рабочей на Дальний Восток.

«В этом законе мы не видим никакой заслонки, которая удержит миграционные потоки в регионы ДФО. Приедет семья, один человек будет работать на СПВ или в ТОР, а второй член семьи пойдет на обычное предприятие, где будет конкурировать с местными жителями. Необходимо бороться с причинами проблем, а не привлекать иностранцев, которые и создают эти причины», - рассказал на заседании народный избранник.