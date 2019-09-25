Закон о детском омбудсмене принят в регионе

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Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании парламента приняли в первом чтении закон об уполномоченном по правам ребенка, сообщает DEITA.RU.
Наделили регионы правом учреждать государственную должность
уполномоченного по правам ребенка федеральный закон «Об уполномоченных по
правам ребенка в РФ».
Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, проект закона "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае" определяет его правовое положение, задачи и полномочия, порядок обеспечения деятельности уполномоченного, требования к лицу, назначаемому на эту должность, а также финансирование данного института.
В соответствии с документом, уполномоченным может быть
назначен гражданин России в возрасте не моложе 30 лет, проживающий на
территории Приморского края, имеющий высшее образование и опыт работы в сфере
защиты прав и законных интересов детей. Для обеспечения его деятельности
создается аппарат.
Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность губернатором Приморского края по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и Законодательным Собранием Приморского края. Срок полномочий детского омбудсмена - пять лет.
В связи с учреждением новой государственной должности приморские законодатели вносят изменения в отдельные законодательные акты Приморского края, в том числе в краевой закон о государственных должностях и о реестре должностей государственной гражданской службы. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении на сентябрьской сессии.