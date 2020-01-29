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Закон о капремонте изменили депутаты

Ремонт, дом, капитальный ремонт, аварийный дом

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

По замыслу законодателей, нововведения направлены на решение проблем, возникающих при организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как пояснил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, законопроектом вводится норма, которая устанавливает для органов местного самоуправления срок для принятия решения о проведении капремонта в многоквартирном доме, если такое решение не приняли собственники жилья.

По действующему региональному законодательству владельцам помещений, получившим от управляющей компании или регионального оператора предложение о сроках проведения капремонта, отводится три месяца на то, чтобы принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья.

Однако нередко складывается ситуация, когда из-за отсутствия кворума или по каким-то другим причинам жители многоквартирного дома не могут выполнить эти требования краевого законодательства. В таком случае полномочия по принятию решения о проведении капремонта в домах "молчунов" переходят к органам местного самоуправления. С вступлением в силу поправок на выполнение необходимых процедур органу местного самоуправления будет отведен месячный срок.

«Мы уверены, что проект закона будет способствовать непрерывности и системности реализации в крае программы капитального ремонта, в которую включено более 11 тысяч домов. Также нововведение не позволит многоквартирным домам, собственники которых оказались "молчунами", "выпасть" из сроков проведения капитального ремонта общего имущества и перейти в категорию ветхих домов», - отметил Сергей Ищенко.

Дмитрий Санников

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