Депутаты Государственной Думы готовят ко второму чтению закон о краудфандинге, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в соответствии с документом, россияне смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год.

Это ограничение не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, физлиц - квалифицированных инвесторов, а также на граждан, которые приобретают утилитарные цифровые права (УЦП) по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. С помощью краудфандинга, например, собираются деньги на благотворительные проекты или съемку кинофильмов.

Дмитрий Санников