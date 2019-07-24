Поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края» , позволяющие изменять или упразднять их границы, приняты во втором и третьем чтениях, сообщает DEITA.RU.



Коммунисты пытались его отложить, но не вышло, резонансный закон принят большинством голосов во втором и третьем чтениях сегодня, 24 июля, на заседании Законодательного Собрания края. Депутат Сергей Слепченко, депутат Заксобрания Приморского края так прокомментировал принятие поправок: «Мы даём возможность администрации Приморского края как раз комплексно подойти, изучить все территории, все необъятные просторы и принять по каждому точечное решение – где можно, где нельзя, опираясь в том числе и на общественное мнение, на ту комиссию, которую мы в поправках принимаем».

Краевые власти утвердили поправки, несмотря на массовые недовольства приморцев. Единственное, что они обещали, что будут советоваться с жителями, и любое изменение границ особо охраняемых природных территорий будет гласным.

Напомним, утро в Приморье сегодня началось с одиночных пикетов против поправок в закон об ОППТ. По мнению общественников, поправки в закон развязывают руки нечистым на руку чиновникам и позволят распоряжаться обширными территориями края по своему усмотрению.

Софья Корф