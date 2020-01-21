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Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве

машина, собака

В скором времени хозяев домашних животных обяжут маркировать питомцев, сообщает DEITA.RU. Однако жёсткие меры в случае отсутствия маркировки пока применять не намерены.

В Кабинете министров поддержали законопроект Минсельхоза о маркировке домашних питомцев. Стоит отметить, что ещё более четырёх лет назад были приняты нормы по обязательному учёту животных. Тогда мера была обусловлена вероятностью недобросовестного отношения хозяев к своим обязанностям. В 2016 был утверждён перечень животных, которых необходимо подвергнуть учёту. В список попали курицы, гуси, лошади, свиньи, рыбы и даже пчёлы. Однако акты, которые бы определяли процедуры регистрации не приняты и по сей день.

Документ готовится для внесения в Госдуму, как отмечают «Известия». В парламенте считают, что необходимо создать единый реестр животных. Кроме того, процедура учёта домашних любимцев должна быть бесплатной.

Кроме того, для вступления в силу новых норм необходимо выделить достаточное количество времени, чтобы всё проходило комфортно для владельцев. По этой же причине первое время штрафы могут быть исключены.

В парламенте уверены, что у владельцев должен быть выбор каким именно способом идентифицировать питомца. На данный момент предложено несколько вариантов маркировки: нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации.

Мера позволит обезопасить людей, например, от инфекций, которую могут переносить питомцы.

Софья Корф

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