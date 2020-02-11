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Закон о минимальной зарплате врачей внесли в Госдуму

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Поправки устанавливают новую повышенную норму для участковых врачей

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о размере зарплаты для врачей первичного звена здравоохранения, сообщает ИА DEITA.RU. Как пишет РИА Новости, разработанный законопроект направлен на закрепление майских указов президента.

В пояснительной записке к законопроекту кратко перечисляются предлагаемые изменения. Так, для медицинских работников поликлиник хотят установить минимальный размер оплаты труда на уровне средней зарплаты по регину. Для сотрудников с высшим образованием, а также участковых врачей и педиатров – на уровне 200% от средней зарплаты в регионе.

Авторы инициативы подчеркнули, что закон направлен на исполнение майских указов президента. Также депутаты отметили, что дополнительного финансирования проект не потребует.

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