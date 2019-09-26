Закон о наказах избирателей отменен в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края продолжают работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным, сообщает DEITA.RU.

На очередном заседании регионального парламента депутаты приняли решение отменить устаревший закон о наказах избирателей.

Как сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков, законопроект был подготовлен в соответствии с поручением совета ЗС ПК по итогам мониторинга действующих региональных законов. Как оказалось, закон о наказах избирателей противоречит действующему федеральному законодательству, в том числе и Бюджетному Кодексу. Фактически же он не работает с 2013 года.

Закон о наказах избирателей в свое время в регионе хорошо послужил на благоустройстве муниципалитетов, ремонте дорог и придомовых территорий, особенно в отдаленных районах. Как отметил депутат Владимир Беспалов, закон был принят в 2004 году и тогда можно было вопросы ремонта улиц, внутриквартальных проездов решать с учетом мнения жителей. Решения о ремонте тех или иных объектов принимались на сходах граждан, и предполагалось финансирование ремонтов из средств, выделяемых в расчете на каждого депутата.

«Действительно, сейчас этот закон вступил в противоречие с законодательством, и его надо отменять. При этом, раньше мы всегда согласовывали перечни объектов, которые подаются главами муниципальных образований в департамент дорожного хозяйства. Сейчас правила, чтобы заявки на ремонт согласовывались с депутатом-одномандатником нет, и иногда очень нужные объекты выпадают. Мне кажется, практику согласований нужно в рабочем порядке восстановить», - отметил Владимир Беспалов.

Дмитрий Санников