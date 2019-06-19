Скандальный депутат Виталий Милонов похвалил доносчика на незаконную сдачу в аренду в своем Instagram, сообщает DEITA.RU.

Граждане пожаловались на своего соседа, который сдает квартиру через сервис Booking.сom. Они утверждают, что гражданин обещал им, будто в квартире будет жить его мама. Однако соседи установили: в помещении часто проживают посторонние люди.

«Ротация неизвестных граждан» происходит постоянно. Жильцы недовольны как обманом насчет мамы, так и пользованием заграничным сервисом. «Негодяй, сдающий квартиру через Букинг, получит по заслугам!» - подписал фотографию Милонов.

Сейчас в России ответственность за неуплату налога за сдачу квартиры предусмотрена в виде штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога, а если неуплата налога произведена умышленно, то в размере 40%. Арендодателю не поздоровится, обещает Милонов. Возмездие совершено, доносчики ликуют.

А вот что касается конкретно сервиса Booking.com. Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете деятельности сервиса Booking.com на территории России. Основание - 70 процентов брони контролируется американцами.

На сегодняшний день сервис официально не запрещен, но активисты вроде Милонова и «бдительны соседей» спят и видят, когда цивилизованный сервис будет с позором изгнан из России.

Уклонистов отслеживают специальные рейды правоохранительных органов. Правда, как и в случае с курортными арендодателями, о которых ранее писало DEITA.RU, рейды не отработаны и носят стихийный характер на уровне «повезет - не повезет».

С введением многочисленных запретов и ответных санкций россияне активизировали забытый было навык доноса на соседей. В 2015 году резонансный случай произошел во Владивостоке.

В полицию города поступила жалоба от жителя улицы Овчинникова. Мужчина утверждал, что его сосед «регулярно употребляет в пищу польского гуся» и курит голландский табак.

К потребителю европейской роскоши нагрянула полиция, изъяла продукцию и оштрафовала. Заявитель же позже признался, что в момент написания жалобы был изрядно пьян и действия свои контролировал едва-едва.

Василий Кучин