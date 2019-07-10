Неожиданно бурную дискуссию вызвал вопрос об установлении новой праздничной даты – Дня Республики Калмыкия, сообщает DEITA.RU.

Народный Хурал обсудил законопроект об учреждении даты нового праздника – Дня Республики Калмыкия. Назначить его планировалось на 5 июля. Но, при обсуждении законопроекта четко и однозначно не прозвучало, что и почему будут отмечать в этот день калмыки. Выступавшие то и дело сбивались на исторические хроники времен Чингис-хана и примеры древней монгольской государственности.

По мнению фракции КПРФ, праздник День Калмыкии логично было бы отмечать 4 ноября. Именно в этот день в 1920 году было принято совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР, за подписями Михаила Калинина и Владимира Ленина, об образовании Автономной области калмыцкого народа. На основании этого исторического постановления калмыцкий народ впервые за многовековую историю обрел свою национальную государственность. К тому же и тратиться дополнительно особо на торжества не пришлось – праздник совпадает с общероссийским Днем национального единства.

Настойчивость и торопливость единороссов при установлении нового «красного дня календаря» калмыцкие коммунисты, объяснили, как они считают, соображениями конъюнктуры: нужно успеть что-то отпраздновать и набрать «политические очки» до осенних региональных выборов.

Однако, поправки в закон о праздничных и памятных днях в РК были приняты на 21 голосом при 4 против и 2 воздержавшихся. День Республики Калмыкия будет ежегодно отмечаться 5 июля.

Дмитрий Санников