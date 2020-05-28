Закон о парковках принят в Приморье

В среду, 27 мая, депутаты Законодательного Собрания Приморья в первом чтении рассмотрели законопроект, предполагающий регулирование деятельности парковок в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект народным избранникам представил заместитель министра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, который рассказал, что закон разработан в соответствии с федеральным законодательством.

«В силу Федерального закона законом субъекта могут быть установлены периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно», - рассказал чиновник правительства.

Он добавил, что законопроектом предлагается определить территории, на которых запрещается размещение платных парковок общего пользования, периоды времени суток, а также выходные и праздничные нерабочие дни, когда платные парковки общего пользования, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. А также категорий граждан, которые смогут бесплатно пользоваться автомобильными парковками.

Председатель профильного комитета Джамбулат Текиев заявил, что на комитете был рассмотрен вопрос и принят в первом чтении с учетом сопроводительного письма поступившего от прокуратуры Приморского края.

«Комитет рассмотрел данный законопроект и учитывая письмо прокуратуры предлагает его принять только в первом чтении», - рассказал депутат.

Напомним, что ранее законопроект был открыт для обсуждения на соответствующем краевом портале, где каждый желающий мог внести свои правки. Согласно тексту закона бесплатные парковки будут действовать для граждан возле учреждений нескольких категорий: культуры, образования, спорта и т.д. Бесплатно оставлять свои машины смогут на придомовой территории жильцы дома, также бесплатно можно будет поставить машину на платную парковку, расположенной на госземле, в выходные дни и на ночь.