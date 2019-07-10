Формулировки предложили поменять, чтобы женщины остались довольны, сообщает DEITA.RU.



В законе о пенсии нашли оскорбительные формулировки. Разглядел обидные фразы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Как пишет «Ура.ру», парламентарий считает, что фраза «выход на пенсию по старости» - оскорбительная и некорректная формулировка в отношении женщин. Депутат уверен, что ее надо заменить на следующую: «по возрасту». Нилов мотивировал это тем, что ни в 55, ни в 60 женщину нельзя называть старой.

Напомним, в России подняли пенсионный возраст для женщин до 60 лет, мужчинам до 65.

Елена Миронова