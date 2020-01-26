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6 Декабрь 2019, 18:15

Закон о семейном бизнесе родился в России

семья, дети, люди

Понятие «семейное предприятие» закреплено в законопроекте с поправками в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, под семейным подразумевается малое или среднее предприятие, соответствующее одному из следующих критериев:

– члены одной семьи владеют более, чем 50% долей в уставном капитале или более, чем 50% голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица, либо председателем совета директоров или хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества;

– не менее 50% членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относится к членам одной семьи;

– не менее 50% работников ИП, которые работают у него по основному месту работы, относится к членам его семьи.

Под членами семьи понимаются супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья
‎и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные.

Дело в том, что сейчас семейные предприятия не имеют целевой, адресной государственной поддержки, так как понятие «семейное предпринимательство» не закреплено в законодательстве.

Как говорится в пояснительной записке к документу, обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики.

Дмитрий Санников

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