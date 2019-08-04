Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в документе, страхование будет добровольным. Власти регионов теперь наделяются правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причинённого жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Перечень страховых рисков каждый регион установит самостоятельно, исходя, так сказать, из местных особенностей. Например, это могут быть стихийные бедствия, которые часто случаются в субъекте Федерации — природные пожары, наводнения, землетрясения, ураганы. В этот же список можно включить и техногенные катастрофы.

Кроме того, Постановлением Правительства установлен минимальный объём обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В Приморском крае выплаты пострадавшим в тайфуне «Лайонрок» 2016 года производились еще в июле 2019 года. Из резервного фонда правительства России на выплаты жителям Приморского края было дополнительно направлено 2,5 миллиона рублей.

В результате стихии, обрушившейся на Приморье в конце августа 2016 года, за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Оказались подтопленными 170 населенных пунктов в 27 из 34 муниципальных образованиях края.

Дмитрий Санников