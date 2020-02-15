telegr wh call

Новости

Парковки станут бесплатными для новой категории граждан

15 Февраль 2020, 02:45

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы

15 Февраль 2020, 01:15

Адвокат сказал, как россиян обманывают на услугах ЖКХ

15 Февраль 2020, 00:30

Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам

14 Февраль 2020, 23:45

Россиян заставят менять паспорт больше раз

14 Февраль 2020, 23:15

Мишустин взялся за обеспечение лекарствами детей

14 Февраль 2020, 22:45

Набиуллина разрешила солдатам не платить кредиты

14 Февраль 2020, 22:15

Поправки в Конституцию обойдутся россиянам как выборы президента

14 Февраль 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы

авторемонт, автосервис, техосмотр, авто, машина 1

Правила проведения процедуры, а также проверка наличия диагностической карты изменятся

В середине 2020 года в России вступят в силу новые правила проведения техосмотров, сообщает ИА DEITA.RU. Изменится и то, на что влияет отсутствие диагностической карты.

Как пишет РБК, Минтранс разработал ряд поправок в правила прохождения техосмотра. С лета этого года невозможно будет получить диагностическую карту на автомобиль без фактического прохождения контроля на станции. С этого момента оператор будет обязан загружать в базу фотографии процесса оценки состояния автомобиля.

Если водителя с неофициальной диагностической картой остановят инспекторы ГИБДД, ее могут аннулировать. Одновременно с этим прекратит действие и полис ОСАГО. Пока страховщики не могут разрывать договор в одностороннем порядке, но к лету планируется упростить процедуру. За езду без ТО предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей. Выписывать его можно раз в сутки, в том числе с помощью камер.

Еще одно нововведение – штрафы для операторов техосмотра. За выписку диагностической карты без проведения фактического осмотра будут штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических.

Читайте также:

Автолюбитель расстрелял из ружья надоевший радар

«Вези меня, мразь» - таксист рассказал о скандальной пассажирке

Приморье заняло неожиданную строчку рейтинга автоугонов

Елена Миронова

Популярное

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину

Приморье готовится к метели и снегопаду
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...