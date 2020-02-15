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«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы
Правила проведения процедуры, а также проверка наличия диагностической карты изменятся
В середине 2020 года в России вступят в силу новые правила
проведения техосмотров, сообщает ИА DEITA.RU. Изменится и то, на что влияет
отсутствие диагностической карты.
Как пишет РБК, Минтранс разработал ряд поправок в правила прохождения техосмотра. С лета этого года невозможно будет получить диагностическую карту на автомобиль без фактического прохождения контроля на станции. С этого момента оператор будет обязан загружать в базу фотографии процесса оценки состояния автомобиля.
Если водителя с неофициальной диагностической картой остановят инспекторы ГИБДД, ее могут аннулировать. Одновременно с этим прекратит действие и полис ОСАГО. Пока страховщики не могут разрывать договор в одностороннем порядке, но к лету планируется упростить процедуру. За езду без ТО предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей. Выписывать его можно раз в сутки, в том числе с помощью камер.
Еще одно нововведение – штрафы для операторов техосмотра. За выписку диагностической карты без проведения фактического осмотра будут штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических.