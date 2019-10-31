Закон о тишине появится в новом Кодексе

В Новый кодекс об административных правонарушениях могут добавить единый для всех регионов России «закон о тишине». Об этом сообщает DEITA.RU.

Изначально члены Совета Федерации планировали внести общие «правила хорошего тона» в многоквартирных домах действующее законодательство, но глава профильного комитета Андрей Клишас в рамках выездного заседания в Ростове-на-Дону заявил, что законотворцам не стоит тратить время на «латание дыр» в уже со следующего года устаревшим КоАП. По мнению депутата, регионам стоит подождать выхода проектной версии Кодекса и предложить свои поправки к ней. Отмечается, что «закон о тишине» уже включен в предварительный список статей, которые войдут в новый документ.

В ответ на высказывание политика юристы заявили, что своим решением российский политик частично развязал руки нарушителям спокойствия в «часы тишины» по всей стране как минимум, до марта две тысячи двадцатого года - когда новый Административный кодекс вступит в законную силу.

И действительно, жители регионов России часто жалуются на отсутствие надзора со стороны правоохранительных органов за соблюдением местных законов, типа «закона о тишине» и «закона о комендантском часе». Не редки случаи, когда полиция приезжает, например, на вызов о регулярных ремонтных работах во время «обеденного сонного часа» и никак не реагирует на нарушителя, ссылаясь на отсутствие соответствующей санкции в федеральном законодательстве.

К примеру, региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края» устанавливает запрет на шумное времяпровождение не только с девяти вечера до девяти утра по будням и с девяти вечера до десяти утра по выходным, но и с часу дня до пятнадцати часов ежедневно. Несмотря на то, что об этом законе знает каждый второй приморец, каждый день, как только наступает время обеда, общедомовые чаты «взрываются» сообщениями от родителей маленьких детей немедленно прекратить шуметь в «законное для отдыха время».

Кстати, в первых числах текущего года в ряде регионов ввели разрешение на «безлимитный шум» во время празднования Нового года с вечера тридцать первого декабря до утра первого января. В остальных случае в большинстве регионов установлены свои ограничения по соблюдению тишины на праздниках, выходных и в будние дни. В среднем по стране запрет на доставление неудобств соседям громкими звуками действует с десяти вечера до десяти утра. Штрафы за несоблюдение закона варьируются от пятисот рублей до пятидесяти тысяч. Эти данные также прописаны в региональном законодательстве.

Специалисты советуют, если после обращения в правоохранительные органы не были приняты меры по отношению к шумным соседям, то следует обратиться в Роспотребнадзор, а потом в суд.

«Советуем убедиться, что шум мешает и другим соседям, при подаче совместных жалоб и заявлений гораздо больше шансов добиться наказания для шумного нарушителя», - говорят эксперты РБК.

Отметим, что на данный момент федеральный «закон о тишине» лишь устанавливает нормальный для жизни уровень шума в многоквартирных домах. Например, в дневные часы разрешено «долбить» молотком по стенам, если производимый ими шум не превышает сорок децибел «плюс» пятнадцать. В ночные часы соседи могут сколько угодно устраивать перестановки мебели, если их скрип не превышает тридцать децибел.

Плохая новость для россиян с чутким сном и тонким слухом: ФЗ прямо прописывает, что на шум от маленьких детей ограничения не распространяются. С ночными криками грудничка за стеной можно только смириться или сделать хорошую звукоизоляцию в квартире.

На «вопли» мимо проедающей «скорой помощи», полицейского патруля или пожарной машины закон также не действует, если речь идет о спасении людей или ликвидации ЧС.

Еще одно исключение - ведение ремонта в новостройках, если последние были официально сданы жильцам менее полутора лет назад. В действующем законодательстве прямо прописано, что в течение этого срока владельцы «свежих» квартир имеют полное право устраивать концерты с перфораторами и дрелями двадцать четыре часа в сутки.

Екатерина Цой