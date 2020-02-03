Закон о тишине в ночное время введут на федеральном уровне

Согласно новому законопроекту, который планируется рассмотреть на весенней сессии, штрафы за нарушение тишины в ночное время могут ввести на федеральном уровне, сообщает DEITA.RU по материалам газеты «Известия».

Необходимые поправки будут внесены в КоАп и Жилищный кодекс и охватят актуальные проблемы, которые, по словам инициаторов законопроекта, «остались за бортом».

Так, например, при нарушении тишины в неположенное время более двух раз в месяц, собственники квартир будут обязаны заплатить административный штраф. Для физических лиц он составит от 5 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей соответственно.

Если нарушителями тишины стали общественные заведения, например, кафе или клубы, расположенные в жилых домах и систематически нарушающие правила, то их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней.

К нарушениям тишины не будет относиться обычная жизнедеятельность человека: звуки шагов, шум воды, плач ребенка и т.д.

Согласно новому законопроекту, пострадавший может обратиться с жалобой в Управляющую компанию, которая в случае необходимости может перенаправить ее в жилищную инспекцию и далее в суд для взыскания штрафа. Штраф будет взиматься с собственников помещения, вне зависимости от того, кто именно нарушил тишину.

На данный момент единого механизма регулирования данных правонарушений нет. Каждый регион самостоятельно устанавливает параметры времени и размер взыскиваемых штрафов. Так, например, в Приморском крае запрещено шуметь с 10 вечера до 9 утра в будние дни и с 11 вечера до 10 утра в выходные и праздничные дни. Так же нельзя шуметь в «тихий час» с часу до трех часов дня. В случае нарушения правил, гражданам грозит штраф в размере 1-3 тысяч рублей при первом нарушении и 4 тысячи рублей при повторном.