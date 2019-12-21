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Закон о воинской службе изменило правительство
С военными, которые пишут диссертацию и получают научную степень, не будут заключать контракты на год, сообщает DEITA.RU. Данные поправки в соответствующий закон предлагает внести правительство РФ.
Как отмечается на сайте правительства, новый закон был разработан, чтобы уточнить сроки контрактной службы. В настоящее время с военными могут заключать контракты сроком на год, три, пять и 10 лет. При этом предлагается не заключать с офицерами и прапорщика, которые получают ученую степень, контракты сроком на один год. Остальных категорий военных эти поправки не затронут.
Изменения предлагается внести в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в статью 38 пункт 5 пп. «б». В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.
Иван Юрьев