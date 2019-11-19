Закон о выплатах врачам приняли депутаты

С 2020 года в российской медицине много всего изменится, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон – он изменит правила финансирования медицинских учреждений.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, теперь в бюджете будут предусмотрены средства на финансовое поощрение медиков в регионах за своевременное обнаружение онкологии у пациентов. Отмечается, что выплаты предусмотрены на 2020-2022 годы и только тем врачам, которые нашли рак во время диспансеризации и профосмотра.

Еще одно изменение – финансирование высокотехнологичной помощи не из Фонда обязательного страхования, а напрямую из федерального бюджета.

Все изменения вступают с силу с 1 января 2020 года.

Елена Миронова