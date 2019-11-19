telegr wh call

Новости

Серьезное ДТП произошло в столице

19 Ноябрь 2019, 23:45

Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики

19 Ноябрь 2019, 23:29

Владельцев животных ждут внеплановые проверки

19 Ноябрь 2019, 23:15

Обязательный ЕГЭ вводят в России

19 Ноябрь 2019, 22:45

Закон о выплатах врачам приняли депутаты

19 Ноябрь 2019, 22:15

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

19 Ноябрь 2019, 21:45

Машина провалилась в кипяток прямо на парковке

19 Ноябрь 2019, 21:15

Кредитные истории россиян передадут судебным приставам

19 Ноябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Закон о выплатах врачам приняли депутаты

медицина

С 2020 года в российской медицине много всего изменится, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон – он изменит правила финансирования медицинских учреждений.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, теперь в бюджете будут предусмотрены средства на финансовое поощрение медиков в регионах за своевременное обнаружение онкологии у пациентов. Отмечается, что выплаты предусмотрены на 2020-2022 годы и только тем врачам, которые нашли рак во время диспансеризации и профосмотра.

Еще одно изменение – финансирование высокотехнологичной помощи не из Фонда обязательного страхования, а напрямую из федерального бюджета.

Все изменения вступают с силу с 1 января 2020 года.

Елена Миронова

Читайте также:

Депутаты скорректировали бюджет фонда медицинского страхования

Проблемы диагностики туберкулёза у детей обсудили на медицинском консилиуме

Министр рассказал, как изменится медицина в ДФО

Популярное

Бизнес-империю Фургала раскрыли силовики

«Раздеваются на морозе» - автобусы тормозят с помощью пальто на ледяной дороге

«Неужели конец» - синоптики удивят жителей региона

Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...