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Закон о выплатах врачам приняли депутаты
С 2020 года в российской медицине много всего изменится,
сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон – он изменит правила финансирования медицинских учреждений.
Как сообщается на официальном сайте Госдумы, теперь в бюджете будут предусмотрены средства на финансовое поощрение медиков в регионах за своевременное обнаружение онкологии у пациентов. Отмечается, что выплаты предусмотрены на 2020-2022 годы и только тем врачам, которые нашли рак во время диспансеризации и профосмотра.
Еще одно изменение – финансирование высокотехнологичной помощи не из Фонда обязательного страхования, а напрямую из федерального бюджета.
Все изменения вступают с силу с 1 января 2020 года.
Елена Миронова