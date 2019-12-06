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Закон об экологическом образовании изменят в Приморье
В краевой закон «Об экологическом образовании в Приморском крае» в ближайшее время внесут корректировки, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил председатель краевого парламента Александр Ролик на школе-семинаре по усовершенствованию образовательной системы в вопросах экологии.
Как отметил спикер Законодательного собрания, практика показала, что принятый в 2001 году краевой закон в настоящее время уже требует доработок и изменений.
«В закон планируется внести новые понятия. Для муниципальных властей определили новые компетенции. В их сферу деятельности будет входить организация и создание экокультуры среди местных жителей», - отметил председатель.
Отметим, что поправки в закон прозвучали и во время школы-семинара. В итоге новый закон будет иметь другое название. В скором времени он будет внесен в соответствующий комитет.
Спикер краевого парламента добавил, что новый закон должен организовать рабочий процесс для экологических волонтеров.
Всего семинар-школу посетило 12 представителей районных администраций. Также на нем выступил директор профильного департамента краевой администрации и представитель регионального оператора по обращению с отходами.
Иван Крышан