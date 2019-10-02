Закон об обманутых дольщиках изменят в России

Теперь на компенсации смогут рассчитывать и члены ЖСК, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 1 октября, в Госдуму был внесен проект закона о защите членов ЖСК от недобросовестных застройщиков. Как сообщается на сайте Госдумы, получить деньги в качестве возмещения смогут члены ЖСК как и обманутые дольщики.

С таким заявлением выступил председатель ГД Вячеслав Володин. На компенсации смогут рассчитывать те члены ЖСК, который был образован в ходе процедуры банкротства застройщика. Еще одно правило – ЖСК должен быть образован до 1 июля – до перехода на эскроу-счета в строительстве домов.

Сообщается, что выплаты будут идти из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Такие по новому законодательству должны быть созданы во всех регионах.

Елена Миронова