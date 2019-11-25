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Закон об установке счетчиков приводит в ужас сантехников

счетчик pixabay

Внедрение закона об обязательной установке счётчиков на горячую и холодную воду в квартирах россиян, уже даёт о себе знать, сообщает DEITA.RU. Сантехник с многолетним стажем поделился печальными выводами.

В виду обязательной установки счётчиков на горячее и холодное водоснабжение, закономерно, что россияне стали экономить воду. Однако данная мера только ухудшила ситуацию в системе водоснабжения в домах россиян.

Как известно, русские любят хорошо покушать - жареная картошечка, наваристый борщ, запечённый окорочок. После подобного застолья при мытье посуды, большое количество жира смывается в водопроводную систему. Из-за экономии горячей воды, жир от посуды практически не растапливается. Большое количество жирной субстанции попросту оседает на стенках водопроводных труб. Впоследствии трубы переполняются и срабатывает так называемая защита, и разного рода нечистоты начинают стекать в подвалы домов, образуя неприятное амбре. Специалист по водопроводной системе отмечает, что такая тенденция прослеживается вне зависимости от года возведения здания.

Ситуация зачастую осложняется и новинками бумажной промышленности - бумаги которая «растворяется» в воде. Как отмечает сантехник, часть бумаги налипает на жирные стенки труб, сужая пространство для потока воды.

Работник отметил, что уже сейчас отмечается значительное увеличение спроса на услуги сантехников, а о том, как ситуация будет развиваться дальше, сотрудник даже не желает предполагать.

Софья Корф

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