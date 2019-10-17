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19 Август 2019, 19:45

Закон после дела Хачатурян принимают в России

кулак

Новый закон по профилактике домашнего насилия появится в России. Некоторые новшества уже известны, сообщает DEITA.RU.

Сейчас государство имеет право вмешаться в жизнь граждан только по факту. То есть, когда преступление уже совершено. Профилактические меры не предусмотрены, никакие способы предотвращения не работают.

Проще говоря, когда даже участковый знает о том, что семья благополучна - он не имеет никаких инструментов воздействия в плане профилактики. В России всего несколько кризисных центров, и в большинстве случаем жертвам неуда бежать от потенциального агрессора.

Нет механизма охраны. Возможно ли вообще оказать помощь, если люди каждое утро, условно, встречаются на кухне и все начинается заново?

По новой редакции, будет введено понятие защитного предписания. То есть, по факту совершения насильственных действий участковый вправе выписать предписание, запрещающее встречи, переговоры, любое общение. В суде могут оформить запрет на личную встречу. И это даже не зависит от того, кто собственник помещения.

Введут так называемый охранный ордер. Особый документ, юридически защищающий жертву от агрессора, даже с применением стороннего вмешательства правоохранительных органов.

Закон подразумевает систему, направленную не на разрушение, а на сохранение семьи. И здесь во главу угла встает психологическая помощь и профилактика бытового насилия.

Будет определена терминология и юридическая база. Условно, если буде термин «домашний насильник» и его будут штрафовать, то это может быть ударом по семейному бюджету и семьи начнут это скрывать.

Проект закона подразумевает создание и расширение психологических центров. Это потребует еще бюджетных затрат. Центры планируют создать по всей стране, и в первую очередь - для женщин. Жертвы бояться порвать с обидчиками - им некуда идти, не у кого просить помощи.

Отметим, что в 2018 году был принят закон о декриминализации домашнего насилия. То есть, в случае первого инцидента с побоями штраф виновнику будет административным. Уголовную ответственность за это убрали.

Новая волна общественного резонанса в сфере домашнего насилия  поднялась после нашумевшей истории с астрами Хачатурян. Их обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего отца Михаила Хачатуряна. Однако впоследствии факты зверского обращения отца с дочерьми подтвердились, девушек временно выпустили на свободу, но следствие продолжается.

Василий Кучин

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