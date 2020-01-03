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Закон принят: отдавать квартиру мошенникам не придется
Еще в прошлом году люди после покупки квартиры и сделанного
ремонта отдавали жилье первому владельцу – речи о компенсациях не шло, сообщает
DEITA.RU.
Российские власти защитили права и интересы граждан, покупающих недвижимость. В январе вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые гарантируют добросоветсным покупателям возможность оставить за собой квартиру и не угодить в лапы мошенников.
Как пишет «Российская газета», теперь в законе четко прописывается понятие «добросовестный приобретатель». Это покупатель жилья, который сделал все, что от него зависело, чтобы узнать о прошлом квартиры. Если выяснится, что недвижимость была незаконно приобретена, то государство будет обязано возместить людям полную стоимость недвижимости.
Также закон запрещает местным властям требовать возврата квартиры, если выяснится, что она была неправильно приватизирована. Срок для разбирательств – 3 года.
Елена Миронова