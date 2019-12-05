telegr wh call

Новости

Медведев раскрыл новогодний секрет

6 Декабрь 2019, 00:30

Закон против банков в пользу людей принят во втором чтении

5 Декабрь 2019, 23:45

Экзамен на права сделают в разы сложнее

5 Декабрь 2019, 23:15

Революция счетчиков: россиян не ждет ничего хорошего

5 Декабрь 2019, 22:45

«Место бабы на кухне»: хорошая новость поссорила россиянок

5 Декабрь 2019, 22:15

Медведев о зарплатах россиян: самочувствие людей важнее

5 Декабрь 2019, 21:45

Просроченные таблетки и общественные шприцы: скандал произошел на Сахалине

5 Декабрь 2019, 21:15

Медведев не вернет СССР: "там было плохо"

5 Декабрь 2019, 20:59

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Закон против банков в пользу людей принят во втором чтении

деньги, карты, карта

По поручению Медведева несправедливость отменяют, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете банковского роуминга во втором чтении. Об этом сообщает «Российская газета».

К этому чтению парламентарии поправили некоторые формулировки. Теперь комиссии отменят не только для переводов между разными региональными отделениями одного банка, но и переводов за границу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие правила банковских учреждений несправедливыми для россиян. Сами банки не несут никаких потерь при таких переводах, однако дополнительно зарабатывают на этом.

Елена Миронова

Читайте также:

Сотни тысяч россиян стали банкротами

Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам

Владельцы банковских карт Сбербанка в опасности – фото

Популярное

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Решения Медведева выведут россиян на улицы

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Погода в Приморье удивила даже синоптиков
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...