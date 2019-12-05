Закон против банков в пользу людей принят во втором чтении

По поручению Медведева несправедливость отменяют, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли закон о запрете банковского роуминга во втором чтении. Об этом сообщает «Российская газета».

К этому чтению парламентарии поправили некоторые формулировки. Теперь комиссии отменят не только для переводов между разными региональными отделениями одного банка, но и переводов за границу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие правила банковских учреждений несправедливыми для россиян. Сами банки не несут никаких потерь при таких переводах, однако дополнительно зарабатывают на этом.

Елена Миронова