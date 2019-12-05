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Закон против банков в пользу людей принят во втором чтении
По поручению Медведева несправедливость отменяют, сообщает
DEITA.RU.
Депутаты Госдумы приняли закон о запрете банковского роуминга во втором чтении. Об этом сообщает «Российская газета».
К этому чтению парламентарии поправили некоторые формулировки. Теперь комиссии отменят не только для переводов между разными региональными отделениями одного банка, но и переводов за границу.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие правила банковских учреждений несправедливыми для россиян. Сами банки не несут никаких потерь при таких переводах, однако дополнительно зарабатывают на этом.
Елена Миронова