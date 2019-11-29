Закон Яровой идет в российские школы

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила ввести в образовательную программу российских школ новый предмет под названием «Моя Россия», сообщает DEITA.RU.

Об этом Ирина Яровая заявила на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По ее мысли, изучение нового предмета дало бы школьникам базовые знания о стране и своем крае.

Как считает Ирина Яровая, сейчас изучение истории страны поздно начинается – лишь с 6 класса. А потому младшеклассникам нужно преподавать новый предмет под названием «Моя Россия».

Другие планы заместителя председателя Государственной Думы распространяются на учебники вообще по всем дисциплинам. Ирина Яровая предложила дополнить их специальным справочным разделом «Наши имена». В него, по замыслу парламентария, нужно вносить с информацию о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей.

Замахивается Ирина Яровая не только на школу. Она предлагает дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России и сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Ранее Государственная Дума узаконила нормы для детского рациона, составленные зампредседателя Ириной Яровой. В новом документе определили принципы здорового питания и то, как и чем нужно кормить несовершеннолетних.

Дмитрий Санников