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Закон Яровой заставит всех замолчать
Комитет Государственной Думы по обороне поддержал законопроект, внесенный группой авторов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой, сообщает DEITA.RU.
Документом предлагается проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.
«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», - сказала Ирина Яровая.
Заместитель спикера Госдумы также подчеркнула, что законопроектом предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривалась публикации таких данных лишь в СМИ.
Дмитрий Санников