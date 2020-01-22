Закон Яровой заставит всех замолчать

Комитет Государственной Думы по обороне поддержал законопроект, внесенный группой авторов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой, сообщает DEITA.RU.

Документом предлагается проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», - сказала Ирина Яровая.

Заместитель спикера Госдумы также подчеркнула, что законопроектом предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривалась публикации таких данных лишь в СМИ.

Дмитрий Санников