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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Закон Яровой заставит всех замолчать

яровая

Комитет Государственной Думы по обороне поддержал законопроект, внесенный группой авторов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой, сообщает DEITA.RU.

Документом предлагается проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

 «Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», - сказала Ирина Яровая.

Заместитель спикера Госдумы также подчеркнула, что законопроектом предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривалась публикации таких данных лишь в СМИ.

Дмитрий Санников

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