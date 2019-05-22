Можно ли развернуться через разрыв в отбойнике на автомагистрали, сообщает DEITA.RU.

Отбойник – это барьерное ограждение между встречным и попутным потоками. Это в некотором роде разделительная полоса. А технологический разрыв – это участок, где конструктивно выделенная разделительная полоса прерывается, образовывая появляется место для разворота.

Только вот такие технологические разрывы предназначены для проезда дорожной техники и спецслужб, и никак не для простых автолюбителей.

В местах, где развернуться может каждый, разметка прерывистая, а перед разрывом располагается знак 6.3.1. "Место для разворота" или 6.3.2. "Зона для разворота". Заметьте: законен разворот, а не левый поворот.

Если развернуться под знаком 5.3. "Дорога для автомобилей", это станет нарушением пункта 16.1 ПДД и будет сопровождаться штрафом в размере 2500 рублей.

Анастасия Туркова