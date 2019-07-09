Законно ли использовать для фиксации нарушений на дорогах дронов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Встречаются ситуации, когда ГИБДД запускает для мониторинга дорог и фиксации нарушений дрона. За ним из специально оборудованной машины наблюдает инспектор. В случае, когда водитель нарушает права, камера фиксирует номера его авто, а затем виновный получает штраф.

Этот способ проверки соблюдения ПДД – законный, но есть одно «но». Беспилотник (БПЛА) должен быть оснащен сертифицированной камерой, на которую есть лицензия, подтверждающая право фиксировать данной камерой нарушения ПДД. Иначе вы праве не признавать предъявленные вам обвинение и доказательства вашей вины.

Когда вас тормозит ГИБДД и говорит, что их дрон зафиксировал правонарушение, требуйте документы на камеру. Если их нет – вы вправе отказаться, указав в договоре причину. Если вдруг дело придется рассматривать через суд, съемку с дрона посчитают доказательством вашей вины, но наказание вам, как минимум, смягчат.

Анастасия Туркова