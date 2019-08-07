Законность федерального перечня учебников не подтверждена
Используемый сегодня федеральный перечень учебной литературы для школьников может стать незаконным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".
Интернет пестрит тревожными слухами, обрывками данных. Из уст в уста передают информацию о том, что Министерство юстиции якобы посчитало недействительным приказ Минпросвещения от 28 декабря 2018 года, и перечень учебников тоже не может считаться действительным.
Руководство одного из издательств учебно-методической литературы рассказывает в Сети, что оспаривает законность приказа весь год. Они выступают за возврат прежнего перечня допустимых книг любым законным способом.
Один из представителей Минюста передал: приказ не поступил в ведомство до сих пор, он не зарегистрирован.
Напомним, что федеральный перечень учебников подбирается и одобряется Минпросвещения. Он включает в себя книги и методическую литературу, которую школы вправе закупать для работы и обучения детей. Список обновляется каждый год, проходя сложную экспертизу и проверку на ошибки.
Анастасия Туркова