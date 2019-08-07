Используемый сегодня федеральный перечень учебной литературы для школьников может стать незаконным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Интернет пестрит тревожными слухами, обрывками данных. Из уст в уста передают информацию о том, что Министерство юстиции якобы посчитало недействительным приказ Минпросвещения от 28 декабря 2018 года, и перечень учебников тоже не может считаться действительным.

Руководство одного из издательств учебно-методической литературы рассказывает в Сети, что оспаривает законность приказа весь год. Они выступают за возврат прежнего перечня допустимых книг любым законным способом.

Один из представителей Минюста передал: приказ не поступил в ведомство до сих пор, он не зарегистрирован.

Напомним, что федеральный перечень учебников подбирается и одобряется Минпросвещения. Он включает в себя книги и методическую литературу, которую школы вправе закупать для работы и обучения детей. Список обновляется каждый год, проходя сложную экспертизу и проверку на ошибки.

Анастасия Туркова