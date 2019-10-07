Законодатели взялись за гены россиян

Правительство замерено взять под защиту генетические данные всех жителей России. Об этом сообщает DEITA.RU.

Кабинет министров РФ планирует вынести на обсуждение депутатов Госдумы инициативу по отнесению генетических данных россиян к персональной информации, чтобы сведения, полученные из различных биоматериалов граждан, получили защиту наравне с, например, данными индивидуальных банковских карт.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте правовой информации, главными защитными нормативно-правовыми актами «геномной регистрации» россиян станет не только «поправленный» закон о ПД, но и Конституция РФ. Последний документ прямо запрещает какие-либо действия с информацией о личной жизни каждого жителя страны без соответствующего разрешения.

Авторы инициативы уверены, что законопроект в будущем поможет россиянам дать отпор недобросовестным организациям, безнаказанно распространяющих генетические данные граждан без соблюдения правила анонимности.

Кстати, с лета две тысячи семнадцатого года за нарушение конфиденциальности компании обязали выплачивать штраф в размере от двадцати тысяч рублей. В текущем году депутаты Госдумы подумывают о повышении минимальной границы санкции до тридцати тысяч рублей, а максимальной - до нескольких миллионов рублей.

«Генетические» поправки в действующее законодательство будут рассмотрены парламентариям на ближайшем октябрьском заседании.

Екатерина Цой