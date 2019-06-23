Проект федерального закона «О детях войны» в очередной раз внесли в Государственную Думу депутаты от КПРФ, сообщает DEITA.RU.

Сложно точно сосчитать, какая именно это попытка принятия закона о детях войны со стороны КПРФ за последние четверть века. Все они проходят по одному и тому же сценарию. Сначала законопроект вносится в Государственную Думу. Затем правительство дает на него отрицательное заключение, резонно замечая, что у заслуженных людей преклонного возраста и так уже есть льготы, получаемые по другим категориям. Законопроект отвергается на заседании комитета. КПРФ разражается гневными речами. Затем все повторяется вновь и вновь.

Между тем, законы о статусе детей войны приняты в 20 регионах страны. Сделал это и Приморский край в 2018 году. Статус «детей войны» могут получить те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края. Документом предусмотрен перечень денежных выплат и компенсаций для данной категории граждан, а также освобождение от некоторых видов налогов.

Проектом закона КПРФ «О детях войны» предусматривается предоставление следующих льгот детям войны: Освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях и организациях здравоохранения с предоставлением медицинских услуг, как комплекса медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение; Преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; Преимущество при предоставлении земельных участков для строительства жилья; Ввнеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Однако, на законопроект уже получено отрицательное заключение правительства России. «Законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. В настоящее время указанные граждане являются гражданами старшего поколения и большинству из них уже предоставляются меры социальной поддержки, установленные рядом федеральных законов. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации проект федерального закона не поддерживает», - отрезает заключение.

Дмитрий Санников