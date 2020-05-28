Законопроект о дистанционной работе попадет в Госдуму в течение месяца

Уже в июне на рассмотрение депутатов Госдумы попадет проект закона о дистанционной работе, сообщает ИА DEITA.RU.

Накануне речь об этом зашла во время совещания с участием российского президента Владимира Путина. Как заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправки уже разработаны, пишет «Парламентская газета».

«Мы надеемся, что Минтруд включится в обсуждение подготовленного нами по поручению председателя партии законопроекта, так же как и профсоюзы и работодатели. После этого мы готовы рассматривать документ в самом быстром темпе», – сказал единоросс.

По словам парламентария, в проекте идет речь о постоянной дистанционной работе, о временной удалённой работе и о комбинированной. Он отметил, что многие предприятия и их сотрудники хотели бы продолжать практику работать вне офисов и после пандемии.