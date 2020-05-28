Новости
Стало известно, почему в небе просят выключать телефоны
29 Май 2020, 01:15
Новые правила техосмотра разъяснила ГИБДД
29 Май 2020, 00:15
Сбербанк сделал важную услугу для владельцев карт
28 Май 2020, 23:15
Как помочь детям выйти из самоизоляции, сказала психолог
28 Май 2020, 22:15
Эксперт: Собянин генерирует политический протест в Москве
28 Май 2020, 21:15
Хабаровчане ждут снега летом
28 Май 2020, 20:15
Мэр Магадана рассказал, как нужно было «отбивать» яйца у горожан
28 Май 2020, 19:45
Владивостокской таможне добавили нагрузки
28 Май 2020, 19:31
Законопроект о дистанционной работе попадет в Госдуму в течение месяца
Многим компаниям такой формат приглянулся
Уже в июне на рассмотрение депутатов Госдумы попадет проект закона о дистанционной работе, сообщает ИА DEITA.RU.
Накануне речь об этом зашла во время совещания с участием российского президента Владимира Путина. Как заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправки уже разработаны, пишет «Парламентская газета».
«Мы надеемся, что Минтруд включится в обсуждение подготовленного нами по поручению председателя партии законопроекта, так же как и профсоюзы и работодатели. После этого мы готовы рассматривать документ в самом быстром темпе», – сказал единоросс.
По словам парламентария, в проекте идет речь о постоянной дистанционной работе, о временной удалённой работе и о комбинированной. Он отметил, что многие предприятия и их сотрудники хотели бы продолжать практику работать вне офисов и после пандемии.