Уменьшенную ставку НДС могут ввести для плодово-ягодных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Госдума в первом чтении приняла инициативу.

Росстат подсчитал: валовой сбор плодов, ягод и винограда в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах России (с учетом индивидуальных предпринимателей) в прошедшем году составил 1 миллион 77,5 тысячи тонн. При этом импорт яблок, груш, айвы и слив составлял 1 миллион 721,1 тысячи тонн. Одних только яблок — 1 миллион 121,7 тысячи тонн.

Льгота даст возможность отечественному производителю наращивать объём оборотных средств и закладывать новые сады, вкладываться в технологии.

Выровняются условия налогообложения для организаций-производителей и товаропроизводителей, реализующих мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи и иные продовольственные товары.

Анастасия Туркова